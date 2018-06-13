В США пожарные спасли 82-килограммового сенбернара

Трогательная история из США. В пригороде Миннеаполиса пожарные спасли 82-килограммового сенбернара. Он застрял на козырьке частного дома. По неизвестной причине пес по кличке Виски забрался на навес и не смог самостоятельно спуститься вниз. Хозяйка пыталась выманить его на землю собачьими угощениями, но безуспешно. Пришлось вызвать пожарную команду.