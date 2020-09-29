Накаляется обстановка в США. Президентская избирательная кампания проходит на фоне масштабных беспорядков. Одни делают ставки, кто победит в первых теледебатах - Дональд Трамп или Джо Байден? Другие совсем не на словах митингуют в американских городах. При этом кандидаты вечно противоборствующих партий (демократов и республиканцев) то и дело перекладывают ответственность за насилие друг на друга.



Мотивов более чем - от инцидентов с убийством афроамериканцев и притеснения их прав до жестких карантинных мер, которые ввергают в нищету значительную часть американского населения. Чтобы противостоять беспорядкам, простые американцы организуют отряды вооруженного ополчения. Как отмечают наблюдатели, ситуация в США сейчас настолько шаткая, что сдетонировать может и от малой искры.







Напомним, до президентских выборов остается чуть более 5 недель.



