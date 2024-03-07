В США принимают пакет документов о финансировании правительства

Палата представителей США одобрила пакет из 6 законопроектов о финансировании правительственных учреждений на текущий финансовый год. Как пишет газета The Hil, на эти цели предусмотрено выделение свыше 450 млрддолларов.

Голосование прошло за несколько дней до крайнего срока: частичный шатдаун грозил случиться уже сегодня. Теперь законопроект направлен в сенат.