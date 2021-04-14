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В США приостановили использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson
В США приостановили использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson из-за сообщений о риске тромбоза.
Не спешит прививаться полученным препаратом и Латвия. Власти страны решили не рисковать человеческими жизнями и дождаться новых исследований вакцины.
В Греции из соображений предосторожности отказаться от прививки Johnson & Johnson предложили только молодым женщинам. Ведь все 6 случаев тромбоза после вакцинации этим препаратом были зафиксированы у женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Одна из них скончалась.
Рост заболеваемости COVID-19
Тем временем в мире число заразившихся коронавирусом за неделю превысило 4,5 миллиона человек. По сообщениям ВОЗ, за 7 дней заболеваемость выросла на 11%.
Глава Минздрава Австрии не выдержал нагрузки и сообщил, что за время пандемии "надорвался и переутомился" и поэтому уходит в отставку. По его словам, система здравоохранения переживает худший кризис за несколько десятилетий и стране нужен стопроцентно здоровый глава Минздрава.
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