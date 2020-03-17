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В США приступили к испытаниям вакцины против коронавируса

Препарат ввели 45 добровольцам. Через месяц процедуру повторят. Понадобится целая серия исследований и испытаний для того, чтобы подтвердить безопасность и эффективность вакцины. Экспериментальный препарат был разработан при участии Национального института здоровья США. К слову, даже если эксперимент окажется успешным, вакцина поступит на рынок не раньше, чем через год.

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