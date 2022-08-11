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В США призвали Зеленского признать военные преступления ВСУ
Президенту УкраиныВладимиру Зеленскому нужнопризнать, что доклад Amnesty International о военныхпреступлениях ВСУ против мирных жителей достоверен, а не обвинять организацию в сотрудничестве с Москвой, сообщает БелТА со ссылкой на американское издание Politico.
Киевский режим призывают прислушаться к критике со стороны западных наблюдателей. Зрелым ответом Владимира Зеленского было бы решение поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а "не накидываться на гонца".
Также заявляется, что отчет Amnesty политически неудобен для Украины и ее союзников на Западе, но "это не делает его неправильным или неточным".
Напомним, ранее правозащитная организация Amnesty International представила отчет с задокументированными многочисленными случаями, когда ВСУ базировались в социальных объектахгородов и атаковали из населенных пунктов, подвергая опасностимирных жителей. Эксперты на основании полученных данных сделали выводы, что действия украинских военных нарушают международные нормы и военное право. Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает от соблюдения правил.
Amnesty International считает, что Украина должна конструктивно отвечать на критику авторитетных правозащитных организаций, а не пытаться заткнуть им рот или дискредитировать их выводы.
Фото: Офиса президента Украины. Владимир Зеленский
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