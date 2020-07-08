В США продолжается кампания по сносу монументов, связанных с колониальным прошлым

В Соединенных Штатах продолжается война со статуями, которая постепенно превращается в войну различных трактовок исторических событий. В Ричмонде, штат Вирджиния, по распоряжению местных властей был снят с постамента памятник одному из генералов Конфедерации Роберту Ли. Характерно, что даже среди своих противников-северян этот генерал славился благородством и храбростью. Здесь же готовятся ликвидировать монумент солдату Конфедерации: это самый высокий памятник в регионе -вместе с постаментом он достигает высоты в 30 метров. Никогда прежде идеологических претензий к простому солдату-южанину никто в Америке не предъявлял. В военном бюджете США на будущий год предусмотрена сумма в 1 миллион долларов: ее выделили на переименование военных баз, которые носят имена военачальников-конфедератов.

