В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах

Сегодня стало известно, что кандидат от демократов Джо Байден получил 11 голосов выборщиков в Аризоне. А вот победа Байдена в Пенсильвании оказалась не столь убедительна. Суд штата удовлетворил иск Дональда Трампа по поводу учета голосов избирателей, присланных по почте. Несколько десятков тысяч бюллетеней, по которым избиратели не смогли подтвердить свою личность, были забракованы. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой 279-ти выборщиков, голоса которых необходимы ему для того, чтобы занять пост главы государства. Дональда Трампа поддержали 217 выборщиков. Окончательные итоги пока не объявили еще в двух колеблющихся штатах - Северной Каролине и Джорджии.



