3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах
Сегодня стало известно, что кандидат от демократов Джо Байден получил 11 голосов выборщиков в Аризоне. А вот победа Байдена в Пенсильвании оказалась не столь убедительна. Суд штата удовлетворил иск Дональда Трампа по поводу учета голосов избирателей, присланных по почте. Несколько десятков тысяч бюллетеней, по которым избиратели не смогли подтвердить свою личность, были забракованы. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой 279-ти выборщиков, голоса которых необходимы ему для того, чтобы занять пост главы государства. Дональда Трампа поддержали 217 выборщиков. Окончательные итоги пока не объявили еще в двух колеблющихся штатах - Северной Каролине и Джорджии.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов