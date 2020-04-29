В США продолжается президентская гонка

Бывшему вице-президенту и представителю Демократической партии Джо Байдену удалось заручиться официальной поддержкой экс-госсекретаря Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон. Голосовать за Байдена до этого уже призывал бывший президент США Барак Обама. Байден до сих пор удерживает позиции лидера гонки в стане демократов. 3 марта он сумел одержать победу на праймериз, прошедших в восьми штатах.