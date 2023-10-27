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В США продолжается розыск стрелка, расстрелявшего 18 человек. Задействованы сотни полицейских, агенты ФБР и сотрудники береговой охраны
Сотни полицейских уже второй день разыскивают подозреваемого в стрельбе - самой массовой за год в Соединенных Штатах. Погибли не менее 18 человек. На поиски направлены и 80 агентов ФБР и даже сотрудники береговой охраны - пока все их усилия безуспешны. Подробности у Татьяны Волковой.
Массовое убийство в США
Трагедия произошла накануне в городе Льюистон - в штате Мэн - примерно в 19 часов по местному времени. Некто Роберт Кард расстрелял около двух десятков человек, еще около 60 - получили ранения. Преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар с боулингом. Очевидцы делятся страшными подробностями произошедшего:
Мы были внутри. Это была обычная ночь игры в боулинг, и тут он вошел и раздался громкий хлопок. Я стоял спиной к двери и подумал, что это воздушный шар. Как только я обернулся, то увидел, что он держит оружие. Мне удалось выбежать из бара и спрятаться на крыше автомобиля. Я там лежал около 10 минут, пока не приехали полицейские.
Личность стрелка установлена - это Роберт Кард, он был инструктором по стрельбе и при этом участвовал в подготовке украинских военных. Также в СМИ появилась информация, что у него наблюдались проблемы с психическим здоровьем. Что, конечно, сразу подлило масла в огонь вновь возникшей дискуссии о запрете продажи оружия в штатах.
Мы должны убедиться, что хотя бы действующие законы соблюдаются. Я имею в виду, как кому-то, кто находится в психиатрической больнице, все еще разрешается иметь оружие или где он получил доступ к этому пистолету?
В Белом доме на инцидент отреагировали предсказуемо - напомнили о словах Байдена о том, что нужно остановить эпидемию насилия в Штатах. И перевели стрелки на конгресс.
В Палате представителей появился новый спикер, который, по его словам, готов приступить к работе. Сейчас самое время. Давайте работать вместе над запретом штурмового оружия и оружия большой мощности. Давайте работать вместе над введением всеобщей проверки анкетных данных, чтобы оружие не попадало в руки преступников и лиц, представляющих опасность.
Штурмовые винтовки, несмотря на кричащие заявления политиков США об их запрете, по-прежнему в свободном доступе. Сам же стрелок из Мэна на глазах превращается в нового Дэна Купера, захватившего в 1971 году самолет и отпустивший заложников за выкуп в 200 тысяч долларов. Его искали 45 лет и не нашли. Роберта Карда, несмотря на усилия сотен полицейских и сотрудников ФБР, а также призывы родных сдаться властям, по горячим следам взять не удалось. Не исключено, что и он останется на свободе.
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