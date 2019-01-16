В США продолжается самый длинный за всю историю страны шатдаун

Многие американские ведомства не работают с 22 декабря. Причина - президент Дональд Трамп отказывается одобрить бюджет страны, если в нем не будет учтено финансирование строительства стены на границе с Мексикой. А демократы отказываются выделить на это средства. Выхода пока не предвидится. Тем временем все больше сотрудников различных ведомств не получают зарплату. На сегодняшний день их около 800 тысяч, среди них - 50 тысяч человек - администрация президента Трампа заставили вернуться на неоплачиваемую работу. Это чиновники, которые занимаются выплатой налоговых компенсаций, контролем за безопасностью полетов и поставок продовольствия и медикаментов в стране. Накануне впервые за всю историю остались без зарплат американские авиадиспетчеры. Сегодня к ним "присоединились" военные. Однако совсем без средств силовики не останутся. Благотворительная организация пожертвовала военным 15 миллионов долларов. А тем временем в США подсчитали, сколько будет стоить шатдаун. Если правительство не заработает до конца января, экономика Штатов замедлится на полпроцента.

