В США продолжается забастовка учителей

Десятки тысяч педагогов жалуются на тяжелые условия труда, тpeбуют пoвышeния зapплaты и хотят, чтобы в классах сократилось количество учеников. Местные власти готовы пойти на уступки, но незначительные, например, уменьшить количество детей в классе лишь на два ребенка, что не устраивает педагогов. Поэтому они обещают бастовать и дальше.