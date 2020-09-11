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В США продолжают гореть леса

В США не утихает огненная стихия. В Калифорнии и Орегоне продолжаются лесные пожары. Накануне пламя практически полностью уничтожило населенный пункт Берри Крик.В общей сложности эвакуированы сотни тысяч человек. В регионе бушуют более 100 природных пожаров на площади свыше полутора миллионов гектаров. При этом процесс локализации большинства пожаров еще даже не начат.

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