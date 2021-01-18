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В США продолжают подготовку к инаугурации Джо Байдена
ФБР прогнозирует в день икс вооруженные марши. Явные предпосылки видны уже сейчас. Так в Мичигане группа вооруженных людей прогулялась мимо здания парламента. Местные СМИ считают, что акция являлась демонстрацией намерений. Парламент тут же оцепила полиция.
Боевая готовность перед инаугурацией
Боевая готовность во всех 50 штатах. Уже заблокирована большая часть Вашингтона. Бойцы Нацгвардии ночуют в здании правительства. Ранее команда Байдена просила американцев не ехать в столицу на инаугурацию из-за пандемии. Некоторые штаты и вовсе объявили режим чрезвычайной ситуации.
Пограничники США пытаются усмирить караван мигрантов
Еще одна проблема вырисовалась на американской границе. Эти кадры пришли из Мексики. Караван мигрантов из Гватемалы пытается прорваться на территорию США. Полиция всеми силами оттесняет нелегалов, а их собралось не менее 7 тысяч. Люди хлынули к границам Америки после новости о том, что новоизбранный президент США Джо Байден пообещал упростить правила предоставления убежища мигрантам.
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