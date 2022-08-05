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В США продолжают стрелять и грабить
Стрельба в американском Миннеаполисе - неизвестный открыл огонь в крупнейшем торговом центре в США. О жертвах и пострадавших не сообщается. В социальных сетях расходятся видеоролики, на которых, предположительно, запечатлена стрельба внутри здания, разбегающиеся посетители, подозреваемый и вооруженные полицейские. Торговый центр оцеплен, внутрь никого не пускают.
Рассказывает очевидец:
Я работал в магазине, когда услышал выстрелы. Я не знал, что происходит, а потом увидел, как все бросились бежать. Сверху раздавался грохот, люди хватали детей и бежали к выходу из центра.
В Южной Калифорнии полиция ведет поиски грабителей, совершивших налет средь бела дня на бронированный автомобиль местного казино. Они открыли огонь по вооруженным охранникам, серьезно ранив одного из них, после чего скрылись с наличными.
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