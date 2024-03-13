В США прогнозируют образование новой Украины

Острая проблема не в том, что конфликт дошел до той точки, где он остановится. Сейчас русские его выигрывают, они приближаются к Западу, поэтому, если мы не сможем обеспечить Киев оружием, Украина может проиграть.

Мэри Саротт, американский историк