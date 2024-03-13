3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В США прогнозируют образование новой Украины
Роль Зеленского подходит к логическому финалу. По крайней мере, к титрам все чаще и настойчивее готовят западное общество. Консервативный американский журнал прогнозирует образование новой Украины до президентских выборов в США. Об этом шла речь в проекте АТН "Тренды".
Предполагается, что границами нового государства станут территории, которые находятся под его административным управлением. Отчасти это подтверждают и действия киевского режима, который стремительно возводит долговременные оборонительные сооружения вдоль всей линии фронта.
Особо подчеркивается нейтральный и внеблоковый статус Украины, что подразумевает невступление в Евросоюз и НАТО. Описанный сценарий как один из лучших вариантов развития ситуации расценивает американский историк Мэри Саротт.
Острая проблема не в том, что конфликт дошел до той точки, где он остановится. Сейчас русские его выигрывают, они приближаются к Западу, поэтому, если мы не сможем обеспечить Киев оружием, Украина может проиграть.
"Есть угнетающий вариант - раздел Украины, части которой останутся у России. Это неидеально, но среди плохих вариантов, которые возможны сегодня, я думаю, это терпимый вариант", - подчеркнул Саррот.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ