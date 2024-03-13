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В США прогнозируют образование новой Украины

В США прогнозируют образование новой Украины

Роль Зеленского подходит к логическому финалу. По крайней мере, к титрам все чаще и настойчивее готовят западное общество. Консервативный американский журнал прогнозирует образование новой Украины до президентских выборов в США. Об этом шла речь в проекте АТН "Тренды".

Предполагается, что границами нового государства станут территории, которые находятся под его административным управлением. Отчасти это подтверждают и действия киевского режима, который стремительно возводит долговременные оборонительные сооружения вдоль всей линии фронта.

Особо подчеркивается нейтральный и внеблоковый статус Украины, что подразумевает невступление в Евросоюз и НАТО. Описанный сценарий как один из лучших вариантов развития ситуации расценивает американский историк Мэри Саротт.

Острая проблема не в том, что конфликт дошел до той точки, где он остановится. Сейчас русские его выигрывают, они приближаются к Западу, поэтому, если мы не сможем обеспечить Киев оружием, Украина может проиграть.
Мэри Саротт, американский историк

"Есть угнетающий вариант - раздел Украины, части которой останутся у России. Это неидеально, но среди плохих вариантов, которые возможны сегодня, я думаю, это терпимый вариант", - подчеркнул Саррот.

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