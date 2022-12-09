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В США произошел крупный разлив нефти

Авария на нефтепроводе в американском Канзасе. В результате утечки в один из водоемов попало более 14 тыс. баррелей сырья. Работа нефтепровода приостановлена, управляющая компания направила 100 человек для ликвидации последствий. Устанавливаются причины аварии и возможные последствия для экологии. Пока сообщается, что в источники питьевой воды нефть не попала. Эта утечка стала крупнейшей в Соединенных Штатах с 2013 года.

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