В США произошел крупный разлив нефти

Авария на нефтепроводе в американском Канзасе. В результате утечки в один из водоемов попало более 14 тыс. баррелей сырья. Работа нефтепровода приостановлена, управляющая компания направила 100 человек для ликвидации последствий. Устанавливаются причины аварии и возможные последствия для экологии. Пока сообщается, что в источники питьевой воды нефть не попала. Эта утечка стала крупнейшей в Соединенных Штатах с 2013 года.