В США произошло столкновение двух самолетов - есть погибшие

В американском Лас-Вегасе столкнулись в воздухе два легкомоторных самолета - четыре человека погибли. Авария произошла над аэропортом, когда одна из машин заходила на посадку. Один из самолетов упал в поле, другой - в водохранилище.

Еще четыре смерти в США - итог очередного инцидента со стрельбой. В штате Индиана злоумышленник открыл огонь на фудкорте торгового центра - очевидцы сообщали о 20 прозвучавших выстрелах. Позже нападающего застрелил один из посетителей, у которого при себе было оружие. Два человека получили ранения и доставлены в больницу.