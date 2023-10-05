В США проходит крупнейшая в истории забастовка в сфере здравоохранения - зарплата медиков отстает от темпов инфляции

В США проходит крупнейшая в истории забастовка в сфере здравоохранения. В ней участвуют более 75 тысяч человек. Акция затронула медучреждения в семи штатах и округе Колумбия. Медики требуют повышения зарплат, расширения льгот и решения вопроса с дефицитом персонала. Медики отмечают, что власти к ним не прислушиваются и не учитывают их интересы.