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В США проходит крупнейшая в истории забастовка в сфере здравоохранения - зарплата медиков отстает от темпов инфляции
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В США проходит крупнейшая в истории забастовка в сфере здравоохранения. В ней участвуют более 75 тысяч человек. Акция затронула медучреждения в семи штатах и округе Колумбия. Медики требуют повышения зарплат, расширения льгот и решения вопроса с дефицитом персонала. Медики отмечают, что власти к ним не прислушиваются и не учитывают их интересы.
Одно из наших требований - повышение зарплат на 6 %, чтобы не отставать от инфляции". Я даже не могу позволить себе отдельное жилье, поэтому сейчас живу с бабушкой и дедушкой.
Что касается меня, я здесь из-за нехватки кадров. После пандемии кадровый состав сократился.
Сообщается, что в больницах, которые участвуют в забастовке, все же будет проводиться оказание неотложной помощи. Однако это не касается консультаций и несрочных процедур.