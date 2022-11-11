В США проходят учения, имитирующие бои против российских войск в Европе

Америка, видимо, так хочет мира, что готовится к войне! "В США проходят международные учения, имитирующие бои против российских войск в Европе", - сообщает британское издание The Times. Маневры идут в пустыне Мохавэ, так как она напоминает равнинную местность украинской степи. В них принимают участие американские, британские и австралийские военные. Сценарий подразумевает как сухопутные боевые действия, так и конфликт на острове в Тихом океане. Во время учений отрабатывается использование разведывательных беспилотников, сухопутного транспорта и систем запуска управляемых ракет.