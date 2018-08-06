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В США прошел Международный турнир по серфингу для собак

В американском городе Пасифика прошел Международный турнир по серфингу для собак. Участвовали десятки животных разных размеров и пород. На четвероногих надевали спасательные жилеты и отправляли на воду ловить волны. Одни хвостатые спортсмены катались на серфе самостоятельно. Другие вставали на доски в паре с товарищами или собственными хозяевами. Мастерство животных оценивало профессиональное жюри.

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