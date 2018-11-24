В США прошла "черная пятница"

В США на смену чинным посиделкам за семейным столом и поеданием индейки в День благодарения тоже пришла пора безразмерных покупок и огромных скидок. Уже с утра толпы американцев осаждают магазины в надежде заполучить любимую кофточку или флагманский смартфон по смешным ценам. Не мешают им ни холод, ни ранняя пора.

Покупатели наперегонки стараются отдать пару сотен долларов за то, что еще день назад покупать не хотели. Маркетинг в действии. А покупать американцам нужно много - рождественские сюрпризы и подарки под елку. Ведь до Рождества и Нового года рукой подать.