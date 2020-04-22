В США протестуют против карантинных ограничений

В Соединенных Штатах нарастает движение противкарантинных ограничений, введенных в ряде регионов. Один за другим губернаторы объявляют режим "оставайся дома". Он не является обязательным, но приводит к закрытию мелких и средних предприятий. Массовые акции протеста проходят в Пенсильвании, Северной Каролине и других штатах. Участие в манифестациях принимают и вооруженные до зубов люди. Дональд Трамп поддержал манифестантов заявлением в "Твиттере".

