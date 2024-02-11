3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В США протестуют против выделения денег Украине, а в "незалежной" готовятся к оружейному голоду
Депутат палаты представителей от Республиканской партии Анна Луна готовит представить на рассмотрение коллег закон, который обяжет всех, кто голосует за выделение Украине 60 млрд долларов, отправиться воевать на Донбасс. Понятно, что шансы быть принятым у этого законопроекта ничтожны. Это звучит, скорее, как протест. На будущей неделе Сенат передаст в нижнюю палату сразу несколько документов о помощи Украине, Израилю и ряду других стран. Спикер палаты представителей уже заявил, что шансы быть одобренными у этих законов равны нулю. Однако борьба в парламенте защитников Украины с американскими патриотами не прекращается.
Тем временем в самой Украине готовятся к денежному и оружейному голоду. Как заявили в местном Министерстве обороны, снарядов ПВО хватит на февраль и часть марта. Потом защищать небо будет нечем. А в Раде предупредили, что вся сельхозтехника должна быть поставлена на учет в военкоматах - таково требование нового закона о мобилизации, который примут со дня на день. Комбайны и грузовики могут быть конфискованы в любой момент для нужд фронта. Хотя сложно представить, как помогут сеялки и веялки в окопах.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Музыканты Президентского оркестра преподали мастер-класс участникам "Марафона единства" в Бобруйске
Эта разработка сможет спасти жизнь: курсант УГЗ МЧС Беларуси изобрел новый ствол для пожаротушения
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября