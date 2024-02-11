В США протестуют против выделения денег Украине, а в "незалежной" готовятся к оружейному голоду

Депутат палаты представителей от Республиканской партии Анна Луна готовит представить на рассмотрение коллег закон, который обяжет всех, кто голосует за выделение Украине 60 млрд долларов, отправиться воевать на Донбасс. Понятно, что шансы быть принятым у этого законопроекта ничтожны. Это звучит, скорее, как протест. На будущей неделе Сенат передаст в нижнюю палату сразу несколько документов о помощи Украине, Израилю и ряду других стран. Спикер палаты представителей уже заявил, что шансы быть одобренными у этих законов равны нулю. Однако борьба в парламенте защитников Украины с американскими патриотами не прекращается.

Тем временем в самой Украине готовятся к денежному и оружейному голоду. Как заявили в местном Министерстве обороны, снарядов ПВО хватит на февраль и часть марта. Потом защищать небо будет нечем. А в Раде предупредили, что вся сельхозтехника должна быть поставлена на учет в военкоматах - таково требование нового закона о мобилизации, который примут со дня на день. Комбайны и грузовики могут быть конфискованы в любой момент для нужд фронта. Хотя сложно представить, как помогут сеялки и веялки в окопах.