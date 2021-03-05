В США пытаются провести избирательную реформу

В США реформируют избирательную систему. Палата представителей приняла законопроект об изменениях в некоторых положениях - так называемый Акт в поддержку народа. В тексте законопроекта предусматривается создание автоматической системы регистрации всех избирателей. Значительно расширяются возможности досрочного голосования и голосования по почте. Более того, гражданам хотят разрешить самим печатать бюллетени, например, на своем домашнем принтере и опускать их в передвижные избирательные урны. Также впервые в американской истории может появиться государственная система финансирования кандидатов на выборах в конгресс. Теперь этот законопроект предстоит рассмотреть сенату.



