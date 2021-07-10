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В США работодатели начали принимать видеорезюме из TikTok

В США работодатели начали принимать видеорезюме из TikTok

Как отмечается в блоге TikTok, на платформе растет количество творческого контента, посвященного карьерному росту. В связи с этим платформу хотят развивать и как канал для поиска работы и найма сотрудников.

Соцсеть договорилась о сотрудничестве с рядом крупнейших работодателей. Среди них - крупная американская розничная сеть Target, IT-компания Shopify и сеть ресторанов быстрого питания Chipotle.

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