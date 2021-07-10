В США работодатели начали принимать видеорезюме из TikTok

Как отмечается в блоге TikTok, на платформе растет количество творческого контента, посвященного карьерному росту. В связи с этим платформу хотят развивать и как канал для поиска работы и найма сотрудников.



Соцсеть договорилась о сотрудничестве с рядом крупнейших работодателей. Среди них - крупная американская розничная сеть Target, IT-компания Shopify и сеть ресторанов быстрого питания Chipotle.