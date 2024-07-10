В США был рассекречен документ, который в новом свете представляет украинский конфликт и историю с возможным вступлением Украины в НАТО. Оказывается, США намеревались заманить "незалежную" в свои сети еще 30 лет назад, в 1994 году. Назвали и причину: мол, США не должны оставлять государства Восточной и Южной Европы в серой зоне российского влияния. Украина в документе перечисляется через запятую со странами Балтии, позже принятыми в НАТО.

Как раз в январе 1994-го состоялся вояж Билла Клинтона (тогда президента США) в постсоветские столицы. Подавался он как турне мира и помощи. Сегодня-то мы уже прекрасно понимаем, что на деле все было не так. Но тогда чету Клинтон в Киеве встретили с особым пиететом. Те поманили украинцев, как индейцев бусами (даже на радостях Киев быстренько отказался от своего ядерного оружия), и американцы успешно продвинули свои интересы. Плоды того самого визита в 1994 году мы пожинаем до сих пор.

А вот с Беларусью у США как-то не сложилось. В рамках того турне Клинтон побывал и в Минске. Встретился с тогдашним председателем Верховного Совета Станиславом Шушкевичем, который, к слову, через две недели после визита заокеанского лидера подал в отставку. Стороны подписали договор о взаимной защите инвестиций. Клинтон успел пообщаться с ветеранами, прочитать лекцию молодежи в Национальной академии наук и съездить в урочище Куропаты. Многое обещал, но так и не выполнил.