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В США рассекретят материалы о терактах 11 сентября 2001 года
Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.
"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках.Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", - говорится в тексте указа.
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