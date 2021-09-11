В США расширили список категорий граждан, подлежащих обязательной COVID-вакцинации

В Штатах тем временем расширили список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Новые правила затронут федеральных служащих и сотрудников крупных компаний. Соответствующее распоряжение подписал накануне президент США. Он отметил, что новый план предписывает вакцинацию большего числа американцев и направлен на борьбу с теми, кто блокирует меры по защите здоровья населения. Примечательно, что на мигрантов закон не распространяется. От ответов на эту тему официальный представитель Белого дома тактично уходит.

Репортер FOX: "Вакцины обязательны для людей, работающих на предприятии, насчитывающем более 100 человек, но не будут обязательны для мигрантов на границе. Почему?".