В США расширяется ЛГБТ-сообщество - родители переживают за будущее своих детей

"Мы привели на обычный медосмотр трехлетнего сына, - говорит американец.- Врач зашел и спросил: "А ты мальчик или ты девочка?". Я подумал: что за ерунда. По счастью, мой ребенок понимает очевидное в свои три года, и ответил, что он мальчик. Во время осмотра я все думал, зачем этот парень задал такой вопрос. А потом вспомнил: ах да, я же в Калифорнии живу.Иногда сын считает себя динозавром. Но я не намерен разрешать ему превращаться в динозавра".