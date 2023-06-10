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В США расширяется ЛГБТ-сообщество - родители переживают за будущее своих детей

В США радужная вседозволенность насильно интегрируется в общество. Родители переживают за будущее своих детей и пытаются вернуть в страну традиционные семейные, а также гендерные ценности.

"Мы привели на обычный медосмотр трехлетнего сына, - говорит американец.- Врач зашел и спросил: "А ты мальчик или ты девочка?". Я подумал: что за ерунда. По счастью, мой ребенок понимает очевидное в свои три года, и ответил, что он мальчик. Во время осмотра я все думал, зачем этот парень задал такой вопрос. А потом вспомнил: ах да, я же в Калифорнии живу.Иногда сын считает себя динозавром. Но я не намерен разрешать ему превращаться в динозавра".

Видео с флагом ЛГБТ вызвало шквал критики в США

А в социальных сетях завирусилось видео почетного караула с флагом ЛГБТ в Сан-Франциско. Почести радужному символу отдавали шериф, полиция и пожарная служба.

Видео собрало почти 3 тысячи гневных откликов. Комментаторы назвали ролик "позором", "жалким зрелищем" и "клубом извращений".

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