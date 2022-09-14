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В США рассказали, почему не приняли Украину в НАТО

В США рассказали, почему не приняли Украину в НАТО

Хроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на материалв Foreign Affairs.

Таким образом американское издание отреагировало на опубликованную 8 августа статью бывшего офицера армии США, украинца, директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, утверждающего, что после распада Советского Союза подход Вашингтона к Москве застрял на полюсе политики умиротворения последнего этапа холодной войны.

Фото: pixabay.com

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