В США рассказали, почему не приняли Украину в НАТО

Хроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на материалв Foreign Affairs.



Таким образом американское издание отреагировало на опубликованную 8 августа статью бывшего офицера армии США, украинца, директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, утверждающего, что после распада Советского Союза подход Вашингтона к Москве застрял на полюсе политики умиротворения последнего этапа холодной войны.