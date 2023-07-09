В США расследуется очередное жуткое преступление

Очередное жуткое преступление на американских улицах. Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере в Нью-Йорке. Полиция задержала 21-летнего подозреваемого. Его мотивы неизвестны, следователи предполагают, что действия нападавшего были случайными. Расследование инцидента продолжается.