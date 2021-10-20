В США расследуют случаи насилия по отношению к детям со стороны полиции

Жестокие задержания несовершеннолетних в США, в том числе маленьких детей, стали предметом журналистского расследования агентства Associated Press. Авторы проанализировали данные примерно о 3 тысячах случаев применения силы полицией против детей до 16 лет за последние 11 лет в 17 штатах.Детей бросали на землю, били, направляли на них огнестрельное оружие, надевали наручники, применяли электрошокеры. При этом в некоторых случаях детям было не больше 6 лет. Дело в том, что в США не запрещено применение полицией насилия в отношении детей. Нет такого закона.