В США растет число жертв "Арктического вторжения"

Снегопад, вьюга и сильный мороз в эти дни буквально превратили часть страны в Северный полюс. На улицу не выйти: в Северной Дакоте при сильном ветре температура достигает минус 50 градусов по Цельсию! От переохлаждения уже погибли более 10 человек.





Рассказывает Александра Пинчук. В американских аэропортах отменены тысячи рейсов. В городах закрыты школы и университеты. По ряду направлений прекращено железнодорожное сообщение. В некоторых штатах действует режим чрезвычайного положения. Медики призывают американцев позаботиться о своем здоровье. В Чикаго, который находится южнее Сочи, температура опустилась до минус 33-х градусов по Цельсию. Это рекорд более чем за полстолетия. Там настолько холодно, что в городе начали поджигать железнодорожные пути, чтобы не допустить аварий. Дело в том, что металл сжимается, и рельсы могут враз отделиться друг от друга. Поэтому рабочие их нагревают с помощью специальных газовых устройств. А местные жители развлекаются: выливают за окно кипящую воду - кипяток мгновенно замерзает, получается причудливая картина.



В нацпарке Shallotte River Swamp Park из-за холодов болотные аллигаторы вмерзли в лед. Пасти животные высовывают наружу, чтобы поступал кислород. А пища им пока не нужна. На внешние раздражители аллигаторы не реагируют, но с ними, уверяют биологи, все в порядке. Уже через несколько дней эти натуральные скульптуры выйдут из зимней спячки. А вот открытие общенационального конкурса ледяных скульптур в штате Висконсин пока отложили. Людям слишком холодно, даже тем, кому не привыкать работать часами на морозе.





