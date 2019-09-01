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В США растет число жертв стрельбы в Техасе
Накануне в городе Одесса погибли 5 человек, еще 24 были ранены. Пострадали трое полицейских. Стрелок пытался скрыться с места преступления на почтовом фургоне, но был ликвидирован стражами порядка. Это уже третья за месяц стрельба по людям в США. Несмотря на это, как отмечает CNN, сегодня в Техасе вступает в силу закон об очередном смягчении правил надзора за оборотом огнестрельного оружия.
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