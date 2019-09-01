В США растет число жертв стрельбы в Техасе

Накануне в городе Одесса погибли 5 человек, еще 24 были ранены. Пострадали трое полицейских. Стрелок пытался скрыться с места преступления на почтовом фургоне, но был ликвидирован стражами порядка. Это уже третья за месяц стрельба по людям в США. Несмотря на это, как отмечает CNN, сегодня в Техасе вступает в силу закон об очередном смягчении правил надзора за оборотом огнестрельного оружия.