ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В США растет количество самоубийств среди военнослужащих

Очередной акт насилия в американской школе. Подросток открыл стрельбу в учебном заведении города Мемфис, штат Теннесси. Преступник выстрелом тяжело ранил 13-летнего ученика. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу в критическом, но стабильном состоянии.

Тем временем в США стремительно растет количество самоубийств среди военнослужащих. С 2015 года число зафиксированных случаев суицида увеличилось на 40 %. По сообщениям Пентагона, только за прошлый год покончили с собой 580 американских солдат ВС и Нацгвардии.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все