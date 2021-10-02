В США растет количество самоубийств среди военнослужащих

Очередной акт насилия в американской школе. Подросток открыл стрельбу в учебном заведении города Мемфис, штат Теннесси. Преступник выстрелом тяжело ранил 13-летнего ученика. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу в критическом, но стабильном состоянии.



Тем временем в США стремительно растет количество самоубийств среди военнослужащих. С 2015 года число зафиксированных случаев суицида увеличилось на 40 %. По сообщениям Пентагона, только за прошлый год покончили с собой 580 американских солдат ВС и Нацгвардии.