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В США растет количество самоубийств среди военнослужащих
Очередной акт насилия в американской школе. Подросток открыл стрельбу в учебном заведении города Мемфис, штат Теннесси. Преступник выстрелом тяжело ранил 13-летнего ученика. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу в критическом, но стабильном состоянии.
Тем временем в США стремительно растет количество самоубийств среди военнослужащих. С 2015 года число зафиксированных случаев суицида увеличилось на 40 %. По сообщениям Пентагона, только за прошлый год покончили с собой 580 американских солдат ВС и Нацгвардии.
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