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В США растет статистика смертей по причине доступа детей к огнестрельному оружию

По сравнению с годом до пандемии их число выросло на 31 %. Основные причины - изнуряющие локдауны, недосмотр за детьми и рекордные продажи оружия, полагают эксперты (NPR). Инциденты, когда маленькие дети берут в руки пистолет и по ошибке стреляют в себя, друга или члена семьи, случаются в США практически ежедневно.

С 2015 по 2020 годы таких случаев насчитали не менее 2 070. Погибло 765 человек. Неудивительно, ведь почти половина американских семей держит в доме оружие.

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