В США растет статистика смертей по причине доступа детей к огнестрельному оружию

По сравнению с годом до пандемии их число выросло на 31 %. Основные причины - изнуряющие локдауны, недосмотр за детьми и рекордные продажи оружия, полагают эксперты (NPR). Инциденты, когда маленькие дети берут в руки пистолет и по ошибке стреляют в себя, друга или члена семьи, случаются в США практически ежедневно.