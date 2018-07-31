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В США разгорается новый оружейный скандал
На этот раз причиной стали чертежи пистолетов и винтовок для 3D-принтеров, которые в свободном доступе распространяются по Сети. Их уже скачали свыше тысячи американцев. Генпрокуроры 21 штата подали коллективный иск против администрации президента Дональда Трампа, которая ранее разрешила публикацию оружейных пособий в Интернете. Чиновники уверены, что легализация этих данных приведет к волне насилия в стране, поскольку оружие окажется в руках преступников и психически нездоровых людей.
"Люди получат возможность создавать оружие, которое не подлежит регистрации, а обнаружить его с помощью металлодетектора невозможно. Чертежи будут доступны всем вне зависимости от возраста, состояния психического здоровья и криминального прошлого. Если администрация Трампа не готова обеспечить нашу безопасность, мы сделаем это сами".
По количеству загрузок лидирует схема сборки винтовки АР-15. А это - самое популярное оружие в расстрелах, которые регулярно происходят в США. Цифры ужасают: только с начала года было зарегистрировано почти 30 000 инцидентов с применением огнестрельного оружия, причем 167 из них - это массовые убийства. Погибли свыше 7 000 человек. Ранения получили еще 13 500 американцев. В целом же за последние 17 лет от стрелков в Штатах пострадали более 400 000 человек.
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