В США решили прекратить платить безработным

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что в Администрации решили отказаться от пособий уже с августа, поскольку экономика восстанавливается, к тому моменту появится достаточно рабочих мест.



В настоящее время, по данным Министерства труда США, в стране без работы остается 21 миллион человек.





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