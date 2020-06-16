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В США решили прекратить платить безработным

В США решили прекратить платить безработным

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что в Администрации решили отказаться от пособий уже с августа, поскольку экономика восстанавливается, к тому моменту появится достаточно рабочих мест.

В настоящее время, по данным Министерства труда США, в стране без работы остается 21 миллион человек.


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