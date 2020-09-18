3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В США республиканцы обвиняют демократов в подготовке цветной революции
В СШАв преддверии выборов бывший спичрайтер президентаДональда Трампаобвинил демократов в намерении совершитьв Соединенных Штатах цветную революцию. Этот госпереворот должен начаться в день голосования или сразу после него. Битти указывает, что применяться в США будут ровно те же методики, что и в Европе. Среди них отказ проигравшей стороны признавать результаты голосования, массовые протесты и насильственные акции, создание параллельных структур управления. Белый дом уже готовится к такому развитию событий. Генеральный прокурор страны потребовал от подчиненных более жестко пресекать массовые акции, которые сопровождаются насилием.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов