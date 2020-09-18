В США республиканцы обвиняют демократов в подготовке цветной революции

В СШАв преддверии выборов бывший спичрайтер президентаДональда Трампаобвинил демократов в намерении совершитьв Соединенных Штатах цветную революцию. Этот госпереворот должен начаться в день голосования или сразу после него. Битти указывает, что применяться в США будут ровно те же методики, что и в Европе. Среди них отказ проигравшей стороны признавать результаты голосования, массовые протесты и насильственные акции, создание параллельных структур управления. Белый дом уже готовится к такому развитию событий. Генеральный прокурор страны потребовал от подчиненных более жестко пресекать массовые акции, которые сопровождаются насилием.



