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В США республиканцы обвиняют демократов в подготовке цветной революции

В СШАв преддверии выборов бывший спичрайтер президентаДональда Трампаобвинил демократов в намерении совершитьв Соединенных Штатах цветную революцию. Этот госпереворот должен начаться в день голосования или сразу после него. Битти указывает, что применяться в США будут ровно те же методики, что и в Европе. Среди них отказ проигравшей стороны признавать результаты голосования, массовые протесты и насильственные акции, создание параллельных структур управления. Белый дом уже готовится к такому развитию событий. Генеральный прокурор страны потребовал от подчиненных более жестко пресекать массовые акции, которые сопровождаются насилием.

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