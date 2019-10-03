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В США рухнул самолет времен Второй мировой войны: семеро погибших

В США бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17, прозванный "Летающей крепостью", рухнул вместе с людьми. Семь человек погибли, еще семь травмированы, трое из них в тяжелом состоянии. Всего на борту самолета было 10 пассажиров и три члена экипажа. ЧП произошло в аэропорту штата Коннектикут во время авиавыставки "Крылья свободы", самолет при посадке внезапно сменил траекторию, врезался в ангар и загорелся.

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