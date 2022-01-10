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В США самолет рухнул на скоростную железнодорожную магистраль, его протаранил скоростной экспресс
Историю чудесного спасения в Лос-Анджелесе запечатлела нагрудная видеокамера полицейского. Совершил аварийную посадку легкомоторный самолет - рухнул прямо на пути скоростной железнодорожной магистрали. Полицейские успели извлечь еле живого пилота за несколько секунд до того, как в самолет врезался поезд-экспресс.
Крылатая машина превратилась в щепки, однако пилота благополучно доставили в больницу и теперь он идет на поправку.
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