В США самолет рухнул на скоростную железнодорожную магистраль, его протаранил скоростной экспресс

Историю чудесного спасения в Лос-Анджелесе запечатлела нагрудная видеокамера полицейского. Совершил аварийную посадку легкомоторный самолет - рухнул прямо на пути скоростной железнодорожной магистрали. Полицейские успели извлечь еле живого пилота за несколько секунд до того, как в самолет врезался поезд-экспресс.



Крылатая машина превратилась в щепки, однако пилота благополучно доставили в больницу и теперь он идет на поправку.