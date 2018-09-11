В США сегодня проходят памятные мероприятия

Минутой молчания жители Нью-Йорка отмечают 17-ю годовщину крупнейшего теракта в истории Штатов. На месте, где стояли башни-близнецы, проходит поминальная служба. Имена погибших увековечены на плитах национального мемориала. Вечером над городом поднимутся два гигантских луча света, олицетворяющие разрушенные небоскребы. Они будут видны за 50 километров от Манхэттена и исчезнут с рассветом.