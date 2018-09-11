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В США сегодня проходят памятные мероприятия
Президент США еще на год продлил режим чрезвычайного положения, который был введен в стране после роковых событий 11 сентября. По всей стране сегодня проходят памятные мероприятия. Минутой молчания жители Нью-Йорка и других американских городов почтили 17-ю годовщину крупнейшего теракта. На месте, где стояли башни-близнецы, прошла поминальная служба. А вечером по местному времени в небе над городом поднимутся два гигантских луча света, символизирующих разрушенные небоскребы. Они будут видны за 50 километров от Манхэттена и исчезнут с рассветом.
Тему продолжит наш корреспондент в США Михаил Комадовский. Эхо 11 сентября ньюйоркцы чувствуют и по сей день. Напоминания о самом кровавом теракте современности можно найти чуть ли не в каждом районе мегаполиса, теперь даже в подземке.
Станцию "Кортланд" долго не открывали, настолько сильными были повреждения от падения башен-близнецов. 17 лет спустя поезд привозит нас в самый эпицентр трагедии, от которой остались лишь воспоминания.
За воспоминаниями в метро спустился Робин Клемент. Живет неподалеку от Всемирного торгового центра, дома встретил и 11 сентября 2001. На стенах заново построенной станции нашел слова, которые в США особо значимы после теракта.
Мемориал над станцией метро уже давно стал визитной карточкой Большого яблока. Ежегодно это место посещают миллионы людей. Сегодня среди толпы легко встретить тех, кого коснулась трагедия.
Вспоминать 11 сентября трудно. Но делать это необходимо, говорят американцы. Помнить, чтобы не повторилось.
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