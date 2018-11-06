В США сегодня состоятся промежуточные выборы в конгресс

Переломный день для американской политики. Сегодня в США состоятся промежуточные выборы в конгресс. Жителям страны предстоит полностью обновить состав нижней палаты парламента и почти на треть верхней. Кроме того, в 36 штатах состоятся губернаторские выборы. Отметим, промежуточное голосование считается в регионе вторым по значимости после президентского. По распределению голосов можно будет судить об отношении электората к лидеру США Дональду Трампу и о доверии к его политике. Глава Белого дома уже назвал эти выборы главными в его жизни. Ведь если большинство мест в обеих палатах парламента достанется демократам, то они смогут инициировать ряд расследований в отношении действующего главы Соединенных Штатов.