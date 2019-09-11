В США скорбная дата. 18 лет назад случился страшный теракт

Сегодня в США скорбная дата. 18 лет назад в стране случился самый страшный теракт в истории человечества. В сентябре 2001 года боевики-смертники захватили четыре пассажирских самолета, два из них врезались в башни Всемирного торгового центра.



Погибли почти три тысячи человек. Трагедия стала поворотным пунктом в борьбе с терроризмом. И сегодня США ввели новые санкции против террористических группировок. В списке 15 запрещенных организаций, среди них "Исламское государство",



ХАМАС, "Алькаида". Штаты усиливают контроль за финансами террористических групп и их лидеров, а также их пособников.