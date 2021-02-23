В США снег "не настоящий"

Американцы активно распространяют в социальных сетях теории заговора об аномальных снегопадах в Техасе. По мнению жителей США, экстремальные метели - дело рук президента страны Джо Байдена или основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который недавно объявил о намерении бороться с изменением климата. Пользователи TikTok и Facebook выкладывают видео, где пытаются растопить снег при помощи фенов и зажигалок. Кадры набирают сотни тысяч просмотров, а хештег #governmentsnow (правительственный снег) просмотрели уже более миллиона раз.