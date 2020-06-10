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В США снесли памятник Колумбу

Протестующие американцы устроили настоящую войну памятникам. В Ричмонде разгневанная толпа снесла статую Христофора Колумба. Поначалу очередная акция за права чернокожих носила мирный характер, но в какой-то момент демонстранты набросили на статую открывателя Америки веревки и измазав ее краской, скинули в озеро! Один из протестующих держал табличку с надписью: "Колумб олицетворяет геноцид".

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