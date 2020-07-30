Кадры старта новой миссии на Марс

Менее получаса назад НАСА запустила новую миссию на Марс. Захватывающая трансляция запуска тяжелой ракеты "Атлас" с мыса Канаверал ведется прямо сейчас на официальном сайте космического агентства. Вот кадры старта (видео).



Ракета доставит на Красную планету новейший ровер "Персеверанс". Основные цели миссии - изучение геологии, истории эволюции Марса, и, конечно же, поиски следов жизни. Если все пойдет по плану, марсоход приземлится на поверхность планеты в феврале следующего года. Новый аппарат превосходит своего предшественника "Кьюриосити". Кроме того, на нем установлен дрон - первый в истории изучения Марса атмосферный летательный аппарат.

