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Кадры старта новой миссии на Марс
Менее получаса назад НАСА запустила новую миссию на Марс. Захватывающая трансляция запуска тяжелой ракеты "Атлас" с мыса Канаверал ведется прямо сейчас на официальном сайте космического агентства. Вот кадры старта (видео).
Ракета доставит на Красную планету новейший ровер "Персеверанс". Основные цели миссии - изучение геологии, истории эволюции Марса, и, конечно же, поиски следов жизни. Если все пойдет по плану, марсоход приземлится на поверхность планеты в феврале следующего года. Новый аппарат превосходит своего предшественника "Кьюриосити". Кроме того, на нем установлен дрон - первый в истории изучения Марса атмосферный летательный аппарат.
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