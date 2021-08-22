В США сотни тысяч людей остались без электричества

США во власти ураганов. На северо-восточном побережье бедокурит "Генри". Сотни тысяч людей остались минувшей ночью без электричества. Улицы Нью-Йорка и городов соседнего штата Нью-Джерси превратились в настоящие реки. Затоплены сотни автомобилей.



Ветер, достигавший скорости 100 километров в час, ломал деревья, крушил билборды, бил стекла в домах.



Власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайное положение и в штате Теннесси. Здесь из-за наводнения погибли 10 человек и 40 пропали без вести. Затоплены автострады, перекрыты дороги.